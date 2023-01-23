Москва, 23 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Япония не прилагает никаких усилий для нормализации отношений с Россией и не идёт на компромиссные уступки. Напротив, Токио присоединился к стану недружественных Москве государств. Об этом, говоря о перспективах проведения переговоров с Японией по мирному договору, 23 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский милитаризм

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«Дело в том, что Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что «своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио сохраняет курс на проведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора.

В обновлённой Стратегии национальной безопасности Японии, опубликованной в середине декабря прошлого года, также отмечается, что курс Японии по мирному договору с Россией остаётся неизменным.