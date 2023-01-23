Москва, 23 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина была госпитализирована после того, как упала в обморок в свой день рождения. Об этом 23 января сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Станислав Красильников/ТАСС Валентина Талызина

Как рассказал последний, вечером 22 января, в день своего рождения, 88-летняя актриса упала в обморок, после чего ей вызвали скорую помощь.

Также указывается, что медицинские работники оказали Талызиной первую помощь, после чего ей было назначено амбулаторное лечение.

Отметим, в начале декабря 2022 года Валентине Талызиной из-за проблем с давлением уже вызывали скорую помощь и у неё был зафиксирован гипертонический криз, однако артистка тога отказалась от госпитализации.

Напомним, народная артистка РСФСР Валентина Талызина известно по исполнению ролей в таких фильмах, как «Афоня» (1975), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Завтрак на траве» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и многих других.