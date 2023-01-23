Москва, 23 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Представители Роспотребнадзора провели переговоры с руководством минздрава Малави о помощи африканской республике в борьбе со вспышкой холеры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба российского ведомства.

(сс) Lars Plougmann Вид на поселения Малави

«В случае заинтересованности малавийской стороны Роспотребнадзор выразил готовность направить группу специалистов. Помимо этого, предложено провести образовательные семинары для малавийских специалистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия также готова оказать Малави методическую помощь, помочь организовать лабораторную диагностику и противоэпидемические мероприятия. Также ведомство может передать республике необходимые тест-системы и реагенты.

Первый случай заболевания холерой в Малави выявили в марте 2022 года. Согласно последним данным, в стране эту болезнь диагностировали более чем у 26 тыс. человек. Более 850 пациентов с холерой скончались.