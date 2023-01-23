Минск, 23 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непростой военно-политической и экономической обстановке вокруг республики. Об этом глава белорусского государства сообщил в Минске 23 января на мероприятии по утверждению решений на охрану госграницы в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Белоруссии (военно-политическая обстановка, да и экономическая) не такая простая», — заявил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что хотел бы от Госпогранкомитета услышать характеристику обстановки, что происходит на границе с Белоруссией.

Уточняется, что основные усилия в охране белорусской границы будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности.

Ожидается, что Александр Лукашенко утвердит решения на охрану государственной границы органами пограничной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии жестко отреагировал на нарушения интернет-магазином Wildberries законодательства страны.