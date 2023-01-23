Донецк, 23 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В городе Артёмовске идут бои в восточной и южной частях города. Отрабатываются позиции в центре населенного пункта. В скором времени находящиеся в нем киевские боевики будут взяты в кольцо. Об этом в эфире Первого канала сообщил командир чеченского подразделения спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

Он отметил высокие результаты продвижения в Артемовске подразделений ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. По словам Алаудинова, «скоро можно будет говорить об оперативном окружении» подразделений киевских боевиков.

«Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города», — заявил командир «Ахмата».

Напомним, на днях высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется, сообщил Agence France-Presse, что ситуация в Артёмовске выгодна России, поэтому Украине стоит вывести из города свои войска. В США порекомендовали Киеву пожертвовать Артёмовском ради эффективной подготовки к наступлению, запланированному на весну.