Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о боях в Артёмовске
Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о ведущихся боях в восточной и южной частях Артёмовска
Донецк, 23 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В городе Артёмовске идут бои в восточной и южной частях города. Отрабатываются позиции в центре населенного пункта. В скором времени находящиеся в нем киевские боевики будут взяты в кольцо. Об этом в эфире Первого канала сообщил командир чеченского подразделения спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Он отметил высокие результаты продвижения в Артемовске подразделений ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. По словам Алаудинова, «скоро можно будет говорить об оперативном окружении» подразделений киевских боевиков.
«Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города», — заявил командир «Ахмата».
Напомним, на днях высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется, сообщил Agence France-Presse, что ситуация в Артёмовске выгодна России, поэтому Украине стоит вывести из города свои войска. В США порекомендовали Киеву пожертвовать Артёмовском ради эффективной подготовки к наступлению, запланированному на весну.