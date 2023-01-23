Москва, 23 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Поставки оружия странами Запада киевскому режиму являются псевдоподдержкой Украины, за которую придётся расплачиваться народу данной страны. Об этом 23 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также назвал «политической эквилибристикой» обсуждения в Евросоюзе нюансов поставок Киеву вооружений, в том числе танков. По словам Пескова, все страны, которые накачивают Украину оружием, несут ответственность за это.

Представитель Кремля также отметил, что ряд стран ЕС начал угрожать Берлину международной изоляцией за затягивание вопроса об отправке оружия. По мнению пресс-секретаря, это свидетельствует о росте нервозности в лагере НАТО.