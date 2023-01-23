Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области в ближайшие дни откроется выставка трофейной бронетехники ВСУ, подбитой и захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции. Открытие экспозиции «Невыученные уроки фашизма» будет приурочено к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января.

Mil.ru Подбитый танк ВСУ

По сообщению портала 47news, к музею уже доставлены три украинских бронетранспортера «Буцефал» и танк Т-72. Помимо трофейной бронетехники, на выставке в здании музея будет представлено стрелковое оружие, в том числе поставленное Украине Западом, и образцы печатной пропаганды киевского режима.

«Захваченная украинская техника установлена напротив четырёх современных танков экспозиции «Наследники героев». Их дула обращены в сторону подбитых машин ВСУ», — отмечает источник.

Организатором выставки «Невыученные уроки фашизма» является Совет Федерации Федерального Собрания РФ, её курируют сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко, а также депутаты областного ЗакСа.