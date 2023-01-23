Тбилиси, 23 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Общий объём экспорта товаров из Грузии вырос в 2022 году на 33% в сравнении с 2021 годом, а в Россию — только на 7%. Об этом 23 января заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал вопрос журналиста CNN главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, планирует ли Брюссель вводить санкции против Грузии. Вопрос задавался в формате, будто уже была доказана помощь Тбилиси Москве в обходе санкций.

«Если бы Грузия возила санкционную продукцию в России, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году вырос бы непропорционально», — написал Кобахидзе.

Председатель партии отметил, что в 2022 году рост объёма экспорта в Казахстан составил 148%, в Армению — 139%, в США — 36%, в Китай — 20%. Он также привел данные по другим странам, объёмы экспорта из Грузии в которые выросли больше, чем показатели по РФ.

«Товары, ввозимые из Грузии, составляют всего 0,3%(!) от всего импорта России в 2022 году. На этом фоне, когда некоторые зарубежные СМИ утверждают, что Россия кормится импортируемыми из Грузии товарами, это, мягко говоря, очень большая ложь», — добавил лидер «Мечты».

Напомним, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции в отношении основателя «Грузинской мечты», крупнейшего в Грузии бизнесмена Бидзины Иванишвили.