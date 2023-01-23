Москва, 23 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Все страны, накачивающие Украину вооружением, несут ответственность, но расплачиваться за всю эту поддержку будут жители Украины. Так прокомментировал 23 января пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков информацию о том, что Германия допускает передачу танков третьим странам.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Главное, что расплачиваться за все эти действия, псевдоподдержку, расплачиваться предстоит народу Украины», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

По словам представителя Кремля, вся эта юридическая эквилибристика, Варшава угрожает международной изоляцией Берлину, всё это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что судить о том, завершилась или нет в России частичная мобилизация, следует на основании слов президента РФ Владимира Путина.

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