Москва, 23 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. На данный момент в планах президента России Владимира Путина нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после появления сообщений о складировании киевскими боевиками оружия на территориях украинских АЭС, однако российская сторона заинтересована в продолжении такого рода контактов. Об этом 23 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«До сих пор такой встречи в планах у президента нет, но в то же время вы знаете, что президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, нужно ли пересмотреть взгляд на возможность встречи с Гросси на фоне появления указанных сообщений.

При этом он подчеркнул, что такие контакты являются чрезвычайно важными, и добавил, что появление сообщений о складировании ВСУ вооружений на территории АЭС вновь свидетельствует об актуальности такого контакта, так как «именно к этой информации предстоит привлечь внимание собеседников по линии МАГАТЭ».

Также Песков уточнил, что на данный момент ведётся общение на уровне экспертов и пока контакт на высшем уровне не является необходимым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что, по данным главы СВР Сергея Нарышкина, у России есть достоверные данные о том, что ВСУ уже складируют на АЭС западное вооружение.