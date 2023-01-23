Москва, 23 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В пятницу, 20 января, в районе Новые Черемушки неизвестные похитили рюкзак с крупной суммой денег у безработного жителя Владимирской области. 43-летний пострадавший сообщил, что рюкзак с 12,5 миллиона похитили из автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Гарибальди.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

О краже мужчина сообщил в полицию. Он рассказал, что оставил рюкзак с деньгами в машине и ушел на несколько часов. Когда он вернулся в автомобиль, сумка с деньгами исчезла.

«43-летний уроженец Владимирской области сообщил о краже рюкзака, в котором находились денежные средства в размере12 477 000 рублей из припаркованного автомобиля BMW 530. Потерпевший пояснил, что официально он не трудоустроен, но занимается операциями, связанными с криптовалютой», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

На место происшествия направили оперативную группу, криминалисты осмотрели автомобиль и сняли отпечатки пальцев с ручек и других поверхностей машины. По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сейчас оперативники просматривают записи камер, на которые могли попасть злоумышленники.