Донецк, 23 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России заняли важные высоты южней Артёмовска на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 23 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск (Бахмут)

«Мы видим, что после освобождения Клещеевки там важными были высоты вокруг этого населенного пункта и они уже тоже практически контролируются подразделениями ЧВК «Вагнер», — сказал Пушилин.

По его словам, новые позиции предоставляют возможности отрезать Артёмовск от снабжения, что ускорит освобождение города.

Напомним, 20 января Пушилин сообщил, что после взятия бойцами «Вагнера» села Клещеевка под Артёмовском значительно увеличились шансы на то, чтобы окружить этот город и находящиеся там силы ВСУ.