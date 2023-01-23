Москва, 23 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Гражданин России — сторонник националистов с позывным Алехандро — по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на Северном Кавказе. Операция была направлена против российских сотрудников полиции. Как сообщает 23 января ФСБ, подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года массово вербует граждан. Жертвами вербовки становятся как российские, так и украинские представители мирных профессий: таксисты, перевозчики, а также навещающие родственников и пересекающие границу. На границе СБУ и ГПСУ могут шантажировать людей под любым предлогом.

В правоохранительных органах пострадавшим от вербовки советуют обратиться в ближайшее отделение полиции или администрации на подконтрольных России территориях. Правоохранители напомнили, что совершившие преступления по статьям «Госизмена», «Конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами» и «Шпионаж» освобождаются от уголовной ответственности при добровольном и своевременном сообщении органам власти.

В декабре 2022 года ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания одного из трудовых мигрантов, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на территории одного из регионов Северного Кавказа.

«Сейчас всё расскажу!» — кричал подозреваемый при задержании.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты «готовые к применению средства террора».

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В Лисичанске (ЛНР) агента СБУ, готовившего теракт в Доме правительства в Луганске, пришлось ликвидировать. При задержании он оказал вооруженное сопротивление российским силовикам: бросил гранату и выкрикивал националистические лозунги. При расследовании выяснилось, что ранее по заданию украинской спецслужбы он совершил убийство военнослужащего НМ ЛНР и мирной жительницы.

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Агент украинских спецслужб, передававший ВСУ координаты дислокации российских военных, обнаружился в Херсонской области. По данным Центра общественных связей ФСБ, куратором 54-летнего гражданина Украины был кадровый сотрудник СБУ. Кроме сбора данных о местах дислокации российских военных, агент передавал ВСУ сведения о численности подразделений, маршрутах их перемещения, а также о видах техники и вооружений, которые используются ВС РФ в ходе спецоперации. Все сведения о российской армии передавались по WhatsApp.

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В Крыму задержан агент Службы безопасности Украины, который собирался подорвать линию электропередачи по заданию украинских спецслужб. У 44-летнего мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкцию к ним, а также схему расположения ЛЭП, на которой планировался подрыв.

Военный эксперт — полковник в отставке Анатолий Матвийчук — предупредил, что представители волонтёрских организаций могут работать на ЦРУ или украинские спецслужбы.

«Нужно внимательно относиться к выбору волонтёрских организаций, которые должны якобы помогать с поиском пропавших людей. Очень много лжеволонтёрских объединений. Это могут быть пропагандистские трюки спецпропаганды Украины, пресловутый отряд психологических операций, ну и наши «закадычные друзья» из-за бугра — ЦРУ, разные спецслужбы, которые пытаются найти потенциальных агентов, которые смогут работать с американскими и английскими спецслужбами», — пояснил эксперт.

Убийство Дарьи Дугиной в результате террористического акта ознаменовало собой новый этап в развитии киевского терроризма. ФСБ уже заявила, что за убийством Дарьи Александровны стоят спецслужбы киевского режима, а непосредственным исполнителем чудовищного преступления является гражданка б. УССР и военнослужащая ВСУ Наталья Вовк (Шабан).

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По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, в 2022 году было предотвращено более 60 терактов, более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, задержаны при попытке пересечения государственной границы РФ. Кроме того, были раскрыты 68 законспирированных террористических ячеек. Правоохранители подчеркнули, что спецслужбы Украины действуют при поддержке западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту задержания агента украинских спецслужб, который планировал теракт на территории Северного Кавказа, возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта».

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