Кейптаун, 23 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров пользуется большой популярностью у журналистов. На это обратила внимание министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Она отметила, что столько журналистов, как на этой встрече глав внешнеполитических ведомств России и ЮАР, никогда раньше не было.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи

«Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр», — пошутила в ходе встречи с Лавровым Наледи Пандор.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл 23 января в ЮАР с официальным визитом в рамках африканского турне. Самолет с российской делегацией прилетел ранним утром на военно-воздушную базу Waterkloof в пригороде Претории.

Напомним, в начале 2023 года в МИД РФ анонсировали две поездки по странам Африки министра иностранных дел Сергея Лаврова. В ходе визита он должен посетить девять стран.