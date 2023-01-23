Москва, 23 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Уровень дипломатических отношений с Эстонией понижается Россией до временного поверенного. Об этом 23 января говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что эстонское руководство на протяжении последних лет целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией, а тотальная русофобия и культивирование враждебности по отношению к РФ стали элементами государственной политики Таллина.

Также напоминается, что ранее Эстония предприняла новый недружественный шаг, радикально сократив состава российского посольства в Таллине, что является ещё одним подтверждением её политики на развал отношений с РФ.

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 23 января посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ и ему заявили решительный протест по поводу вышеуказанных новых недружественных действий Таллина, также эстонскому послу предписано покинуть российскую территорию до 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что заявления Белого дома о поставках Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма — это элемент психологической войны.