Волгоград, 23 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Прокуратура проведёт проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Волгограде, в котором погибла женщина. Дом был признан аварийным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

epp. genproc. gov.ru Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием многоквартирного жилого дома

Согласно полученному сообщению, прокуратура организовала проверку из-за возгорания в многоквартирном жилом доме № 12 в переулке Фабричном в Тракторозаводском районе Волгограда. При пожаре в доме погибла 45-летняя женщина.

По предварительным данным, дом был признан аварийным и подлежащим расселению до 2026 года.

Напомним, пожар произошел в понедельник, 23 января, около 02:45 и был потушен. Спасатели эвакуировали девять человек. Причины возгорания устанавливаются.