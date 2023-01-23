Минск, 23 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Обстановка на границах Белоруссии к началу 2023 года значительно осложнилась. Об этом 23 января заявил президент республики Александр Лукашенко на ежегодном совещании по вопросам охраны госграницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Особенность этого года в том, что, как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси (военно-политическая обстановка, да и экономическая) не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что осложнения начались ещё в прошлом, но ситуация быстро меняется. Президент затребовал у председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо доклад о текущей обстановке.

Второй темой совещания была названа проблема с беженцами. Лукашенко подчеркнул, что особых проблем не видит в связи с приездом жителей Украины, но также не останавливается поток беженцев из стран Африки и Средней Азии.

Напомним, 16 января в Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных групп. Кроме того, в них участвуют белорусские подразделения ПВО.