Москва, 23 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В России за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла на 21,9%. Об этом 23 января сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 26,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,9%», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Отмечается, что рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах РФ.

При этом число госпитализаций за отчётный период в пересчёте на 100 тыс. жителей снизилось на 5,4%.

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Также сообщается, что за последнее сутки, 23 января, в стране было госпитализировано 362 человека, на 15,2% меньше по сравнению с днём ранее, выписано в связи с выздоровлением 3640 человек (на 9,5% меньше по сравнению с 22 января), выявлено 4719 новых случаев COVID-19, 41 человек скончался от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в будущем могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса. На сегодняшний день полностью исключить такого варианта нельзя, подчеркнул эксперт.