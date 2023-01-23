Луцк, Украина, 23 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Аварийные отключения электроснабжения в Волынской области вводятся 23 января, сообщает «Волыньоблэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Отключения света в аварийном режиме вызваны риском «неуправляемого отключения большого количества потребителей» для недопущения возникновения системной аварии.

В энергокомпании пояснили, что графики запланированных отключений электроэнергии не действуют.

Напомним, в середине месяца «Укрэнерго» сообщила, что снизила значение лимита потребления электричества на всей территории Украины.