Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства появления и распространения видеозаписи полового акта 12-летней школьницы с 13-летним подростком. О том, что порнографическое видео с участием несовершеннолетних появилось в Сети, в полицию сообщила директор школы, где учится девочка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По данным СМИ, неизвестный злоумышленник заранее предупредил школьницу, что собирается выложить компрометирующее видео в Сеть, он же сообщил о его появлении в свободном доступе и руководству школы.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники СКР. Преступными являются факты съемки, хранения и распространения видеозаписи.