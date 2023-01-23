Мелитополь, 23 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Ситуация на запорожском направлении заметно активизировалась. Военнослужащие ВС РФ наносят удары по противнику максимально эффективно, при этом избегая риска для бойцов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, «ситуация на запорожском направлении меняется медленно, но верно». Сначала ведется разведка, затем артподготовка, и только после этого, как отметил Балицкий, начинается наступление.

«Продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные», — заявил руководитель региона.

Напомним, 22 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в ходе наступления на запорожском направлении подразделения Восточного военного округа (ВВО) заняли более выгодные позиции и рубежи. За сутки уничтожены две гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Пречистовка (ДНР) и Степногорск Запорожской области, а также гаубица Д-30 в Преображенке Запорожской области. Всего за сутки было уничтожено до 85 киевских боевиков.