Тегеран, 23 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и блока НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Россия и Иран сегодня успешно противостоят международной экспансии Соединенных Штатов Америки и блока НАТО. Это подтверждается беспрецедентными санкционными давлениями на наши страны», — сказал Володин в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.

Санкциями Вашингтон таким образом пытается остановить развитие России и Ирана. Однако, убежден спикер Госдумы, «эти попытки обречены на провал, наши страны никогда не подчинятся диктату извне».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин в январе обратил внимание на то, что, несмотря на санкции проведение специальной военной операции, порядка 75,9% иностранных компаний осталось в России. Он также констатировал провал прогнозов США и ЕС в отношении России, однако отметил, что страна, преодолевая вызовы, становится сильнее.