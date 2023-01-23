Париж, 23 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о его намерениях поставить киевскому режиму французские танки Leclerc напоминают безумие. Об этом 23 написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в одной из соцсетей.

Rama Французский танк Leclerc

Также Филиппо отметил, что в данный момент армия Франции «доведена до предела», что, по его мнению, является крайне опасной эскалацией ситуации в направлении третьей мировой войны.

При этом также политик обратился к властям Франции с призывом выступать не за навязываемую «ястребами» из США войну, а за мирное разрешение конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 января эстонский посол на Украине Каймо Кууск заявил, что все гаубицы калибра 155 мм, которые есть у Эстонии, она передаст Киеву.