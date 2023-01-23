Москва, 23 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 450 тыс. рублей за несоблюдение правил по обращению с побочными продуктами животноводства (навоз, помет), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Александр Погожев ИА REGNUM Навоз

В частности, за несоблюдение требований к их обращению при хранении, транспортировании, обработке, переработке, реализации предлагается ввести максимальный административный штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 60 тыс. до 70 тыс. рублей — для предпринимателей, от 350 тыс. до 450 тыс. рублей — для юрлиц.

С 1 марта 2023 года в силу вступает закон «О побочных продуктах животноводства», которым установлены требования к обращению побочных продуктов животноводства. Вместе с тем, сейчас отсутствует административная ответственность за нарушение подобных требований, пояснили авторы инициативы во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»).

Для устранения законодательного пробела они предлагают ввести административную ответственность за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства.

Госдума в августе 2022 года приняла закон, направленный на повышение эффективности вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство. Согласно поправкам, продукты жизнедеятельности животных будут считаться отходами только в случае установления нарушений требований, предъявляемым к таким продуктам в рамках государственного контроля.

«Во всех остальных случаях, продукты жизнедеятельности животных теперь относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие сельхозземель в виде органических удобрений, что давно уже успешно применятся в других странах и, кстати, нашими дедами тоже», — отметила ранее депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).