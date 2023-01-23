Киев, 23 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Все гаубицы калибра 155 мм, которые есть у Эстонии, она передаст Киеву, заявил 23 января эстонский посол на Украине Каймо Кууск, сообщает в соцсети пресс-служба генштаба ВСУ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда калибра 155 миллиметров

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине», — сказал Кууск.

Эстонский представитель пояснил, что Таллин намерен этим шагом «создать прецедент». По его мнению, другие страны теперь не смогут сказать, что отправить на Украину оружие невозможно, — таким заявлениям не будет никаких оправданий.

Отмечается также, что Эстония выделяет Киеву военную помощь в размере €113 млн. Эстонские власти решили передать ВСУ гаубицы калибра 155 мм (FH-70) и тысячи снарядов к ним, гаубицы калибра 122 мм (D-30).

Также пакет помощи включает несколько сотен противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами. Включает пакет помощи и средства поддержки артиллерийских подразделений ВСУ.