Москва, 23 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла теракт, готовившийся российским гражданином, сторонником националистов, по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В спецслужбе заявили, что во время обыска по месту жительства задержанного изъяли готовые к применению средства террора. Задержанный, давая показания, признался в планах совершить теракт в отношении полицейских. Вследствие случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта».

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Зеленского заявил, что изменение настроений на Западе делает возможным удар киевского режима по Крымскому мосту.

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