Омск, 23 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. 51-летний сторож охотничьей базы, расположенной в Тюкалинском районе Омской области, стал жертвой нападения верблюда. Как сообщили в областной прокуратуре 23 января, по факту данного ЧП начата проверка.

Марина Каширская ИА REGNUM Верблюд

«В результате… повреждений мужчина скончался в медучреждении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории базы, и соблюдению требований законодательства по содержанию животных», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что 12 января в Омской области в результате ДТП с участием автомобиля Lada Priora, «Газели», а также автобуса ПАЗ пострадали четыре человека.