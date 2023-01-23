Москва, 23 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В России необходимо сделать детский отдых более доступным. Об этом 23 декабря в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

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Он указал на то, что туристическая отрасль в стране активно развивается, расширяются меры поддержки граждан и туристического бизнеса. Также, по словам Мишустина, создаётся необходимая инфраструктура для туризма, в том числе семейного, «будь то активный отдых в горах Северного Кавказа либо Урала, культурно-познавательная поездка по историческим местам, посещение музеев, архитектурных памятников» российских городов.

«Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху, делать его более доступным для ребят, в том числе из новых российских субъектов», ― подчеркнул российский премьер-министр.

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Мишустин также указал на важность того, чтобы государственная помощь была направлена на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах России. По его словам, это создаст больше возможностей для комфортных, безопасных путешествий российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева заявила, что туристическим операторам, которые занимаются именно организацией отдыха детей, не хватает специализированной поддержки.