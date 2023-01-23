Вашингтон, 23 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Активы основателя ранее обанкротившейся биржи криптовалют FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на общую сумму $600 млн были конфискованы американскими властями. Об этом 23 января сообщает телеканал ABC.

Zuma/TASS Биржа FTX

По информации источника, такая конфискация была проведена по уголовному делу против Бэнкмана-Фрида, обвиняемого в мошенничестве и обмане инвесторов.

Также указывается, что в число конфискуемых активов основателя криптобиржи FTX входят наличные денежные средства и акции компании Robinhood. При этом, по данным телеканала CNBC, общая сумма задолженности указанной криптобиржи перед кредиторами составляет порядка $8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно, что один из руководителей криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов был задержан правоохранительными органами США в Майами.