Москва, 23 января, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается передать под управление государства все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России, и дать их собственникам полгода на их перерегистрацию в стране, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с зампредом думского комитета по экономической политике Михаилом Делягиным (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Офшоры

В сопроводительных материалах депутаты указали, что более половины крупных частных предприятий России, в том числе стратегических, зарегистрировано в офшорных зонах. По мнению парламентариев, это означает, что «они в силу логики коммерческих процессов управляются в лучшем случае исходя из интересов, не имеющих отношения к интересам России».

Разработчики законопроекта уверены, что перерегистрация данных предприятий в России является категорическим условием сохранения национальной безопасности страны.

Отмечается, что в случае нежелания собственников перерегистрировать предприятия в России в связи с отсутствием возможности добросовестного установления собственности данные активы конфискуются в собственность государства как бесхозное имущество.

Расположенные в России активы, принадлежащие российским или иностранным неофшорным собственникам, управляемые офшорными компаниями, передаются в управление государству и могут быть переданы собственниками в управление российским компаниям в течение шести месяцев. В противном случае они считаются переданными в управление Российскому государству навсегда, следует из материалов.