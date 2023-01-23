Москва, 23 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Отсрочка по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой услугой, продлена правительством России. Об этом 23 января заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как напомнил Мишустин, весной 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний были увеличены на год.

«Для тех компаний, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки», — сказал он.

Также премьер-министр РФ уточнил, что высвободившиеся в результате этого средства могут быть направлены на текущие расходы, включая выплату заработной платы. При этом Мишустин добавил, что в общей сложности это затронет предприятия из 70 сфер экономики, включая здравоохранение, науку, культуру, туризм, спорт, а также производство пищевых продуктов и текстиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения стало известно, что каждый второй опрошенный (51%) заявил, что работа правительства России по итогам трёх лет соответствует его ожиданиям.