Москва, 23 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Одними из самых боеспособных соединений в зоне спецоперации бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Дмитрий Рогозин «1-й армейский корпус и 2-й армейский корпус, соответственно, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика — это одни из самых боеспособных наших частей».

Это части, которые воюют там восемь — девять лет, отмечает Рогозин в интервью РИА Новости, напомнив, что эти части понесли колоссальные потери за эти годы.

По словам Рогозина, бойцы этих подразделений «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий, хотя зачастую это молодые мужчины. Также он упомянул таких выдающихся командиров Донбасса, как Длинный, Шахтёр, Злой.

Напомним, Рогозин в ноябре заявил о создании инспекторской группы военных советников в зоне спецоперации «Царские волки», оказывающей военно-техническую поддержку военнослужащим ДНР и ЛНР.