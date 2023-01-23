Москва, 23 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Пригласить на заседание комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, экс-директора DTRA Кеннета Майерса предложила сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Мы полагаем, что было бы правильным пригласить экс-директора DTRA Кеннета Майерса… Приглашение Кеннета Майерса стало бы таким индикаторам в части того, насколько готовы сегодня к открытому и публичному диалогу те, кто реализует секретный военно-биологический проект на Украине, в других странах мира, фактически пытается на территории самих Соединенных Штатов всячески замаскировать и скрыть эту деятельность», — сказала Яровая.

Вместе с тем вице-спикер Совфеда Константин Косачёв предложил пригласить на заседание комиссии Эндрю Хафа, который фактически являлся вице-президентом организации-подрядчика Пентагона по созданию COVID-19.

Яровая в этой связи предложила пригласить Джеффри Сакса, который возглавлял комиссию Lancet по ковиду.

Очередное заседание комиссии намечено на 6 февраля.

Ранее парламентарии приглашали заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

Министерство обороны России назвало новых ключевых участников военно-биологической программы на Украине. В их числе — бывший директор ДИТРА (Defense Threat Reduction Agency, Управление по снижению угрозы минобороны США) Кеннет Майерс.