Рошаль, Московская область, 23 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. На заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области произошёл взрыв. Об этом 23 января сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«На заводе компании ООО «Молирен» в Рошале произошёл хлопок. На место следуют оперативные службы», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также уточняется, что в настоящее время данных о пострадавших ещё не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что бензовоз и несколько железнодорожных цистерн сгорели в промышленном массиве города Ангарска.