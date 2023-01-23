Москва, 23 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Несколько дней назад 86-летней Ирине Михайловне Зювановой — директору музыкальной школы, в которой училась Алла Пугачева, позвонили неизвестные и стали настойчиво уговаривать заниматься инвестициями. Пожилая женщина не сразу, но всё же согласилась перевести свои деньги на указанные ими счета. А позже поняла, что стала жертвой мошенников.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Алла Пугачёва

После случившегося пенсионерка обратилась в полицию и подробно рассказала о произошедшем. По словам женщины, первым ей позвонил мужчина, он стал рассказывать об инвестициях, но Ирина Михайловна дала понять, что ей эта тема неинтересна. Но звонки продолжались. Разные люди с разных номеров старались убедить пожилую женщину выгодно вложить свои средства. Ирина Михайловна по-прежнему не соглашалась на предложения. Женщина понимала, что это могут быть мошенники. Но после очередного звонка пенсионерка всё же сдалась и перевела деньги неизвестным.

«86-летняя москвичка сообщила о том, что ей поступали звонки с разных номеров с предложениями заняться инвестициями, на которые она отказывала. После этого с ней связалась неизвестная девушка, которая стала успокаивать заявителя по поводу непонятных звонков, после чего под предлогом кратковременного вклада убедила перевести деньги на неизвестные счета. Сумма ущерба составила 13 000 рублей», — рассказал ИА REGNUM источник в полиции.

Сейчас по заявлению проводится проверка, а с пострадавшей в полиции провели профилактическую беседу о мошеннических действиях.

Ирина Михайловна Зюванова — преподаватель фортепиано с 62-летним стажем и бывший директор музыкальной детской школы №31 на Таганке, где училась Алла Пугачева. О легендарной выпускнице директор рассказывала много. Талант будущей Примадонны открыла одна из преподавателей Роза Иосифовна Рюмина, которая, услышав голос ученицы, посоветовала отдать 7-классницу Аллу на вокал вместо фортепиано. Родители девочки такому предложению рады не были, но учитель смог их переубедить.

Несмотря на успех певицы, с преподавателем у них всегда были натянутые отношения. Это отмечала и сама Роза Иосифовна и другие учителя в школе. Один из педагогов рассказал об одном случае: как-то Алла Борисовна проезжала мимо школы и решила заглянуть. Она обошла все кабинеты, тепло общалась с преподавателями, но даже не поинтересовалась судьбой учителя, который раскрыл ее талант к вокалу.