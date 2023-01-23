Валлетта, Мальта, 23 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Мальты Ян Борг в интервью газете Politico 23 января заявил, что Мальта предоставила странам Европейского союза необходимую информацию для заморозки российских активов более чем на €100 млн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«Важно помнить, что государства-члены могут замораживать активы только на своей территории <…> А благодаря информации, предоставленной мальтийскими властями, активы, оценивающиеся в миллионы, были заморожены другими странами-членами», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала заморозку российских активов «воровством».

Ранее в МИД Финляндии объявили о заморозке российских активов на сумму €187 млн в рамках антироссийских санкций.