Мессенджер Telegram обогнал WhatsApp по объёму трафика в России
Москва, 23 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В прошлом году наибольшую активность проявили пользователи популярного мессенджера Telegram. По объёму трафика он впервые обогнал WhatsApp. Об этом газета «Ведомости» сообщает со ссылкой на данные мобильных операторов.
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Отмечается, что объём трафика Telegram к началу 2023 года составил от 60% до 80% от общего объема среди мессенджеров.
Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рассказал, что объём трафика WhatsApp стабилен, «нет ни роста, ни падения». При этом, по его словам, объём трафика Telegram в 2022 году превысил показатели американского мессенджера и за первые две недели января вырос на 68%.
По информации представителя МТС, доля Telegram составляет около 80%, а по активности пользователей он обходит WhatsApp. В компании уточнили, что по количеству пользователей WhatsApp опережает другие мессенджеры.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов заявил, что пользователи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки. Так, как уточнил специалист, в Telegram хакеры, используя функцию «Найти людей рядом», написали скрипт, позволяющий определить точное местоположение человека. А используя уязвимости мессенджера WhatsApp, злоумышленники могут собирать множество данных о пользователе.