Москва, 23 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В прошлом году наибольшую активность проявили пользователи популярного мессенджера Telegram. По объёму трафика он впервые обогнал WhatsApp. Об этом газета «Ведомости» сообщает со ссылкой на данные мобильных операторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Читайте также: Защищённость от взлома или популярность: отличия Telegram от WhatsApp

Отмечается, что объём трафика Telegram к началу 2023 года составил от 60% до 80% от общего объема среди мессенджеров.

Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рассказал, что объём трафика WhatsApp стабилен, «нет ни роста, ни падения». При этом, по его словам, объём трафика Telegram в 2022 году превысил показатели американского мессенджера и за первые две недели января вырос на 68%.

По информации представителя МТС, доля Telegram составляет около 80%, а по активности пользователей он обходит WhatsApp. В компании уточнили, что по количеству пользователей WhatsApp опережает другие мессенджеры.

Ранее по теме: Пользователи Telegram в России подверглись массовой фишинговой атаке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов заявил, что пользователи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки. Так, как уточнил специалист, в Telegram хакеры, используя функцию «Найти людей рядом», написали скрипт, позволяющий определить точное местоположение человека. А используя уязвимости мессенджера WhatsApp, злоумышленники могут собирать множество данных о пользователе.