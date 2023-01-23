Москва, 23 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Живодёр, который расстреливал на улице кошек, приговорён Черемушкинским судом Москвы к 2,5 года наказания в колонии-поселении. Об этом 23 января рассказали в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

Также указывается, что обвиняемого, который, по информации следователей, расстреливал на улице кошек из пневматического пистолета, признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными.

При этом уточняется, что двое из этих котов смогли выжить, были признаны вещественным доказательством и оставлены судом у свидетелей.

Отметим, по информации СМИ, живодёром было убито в общей сложности около десяти кошек.