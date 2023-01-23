Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В выставочном зале единого общественного пространства «СреДА!» на Конногвардейском бульваре Петербурга, д. 4 в понедельник, 23 января, состоится открытие благотворительной выставки «Эхо Донбасса». На ней представлены работы художников, отражающие взгляд авторов на события в Донбассе и вокруг него, навсегда изменившие наш мир.

https://vk.com/wall27602565_13349 Одна из работ выставки «Эхо Донбасса» (цитата страницы Натальи Толоконниковой)

Одна из целей выставки — поддержать инвалидов и ветеранов боевых действий. Представленные работы по завершении экспозиции можно будет приобрести, а часть вырученных средств пойдёт в благотворительный фонд поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий «Сильнее себя».

В ходе открытия экскурсию по выставке проведут куратор проекта и автор 15 из представленных работ, уроженка города Макеевки (ДНР) Наталья Толоконникова и военный художник, ветеран Вооруженных сил РФ Сергей Костюк — автор семи представленных работ. В церемонии открытия примут участие спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский и представители Молодежного парламента Санкт-Петербурга.

Как отметили в пресс-службе петербургской «Единой России», выставка будет доступна для посещения до 27 января 2023 года. Вход свободный.