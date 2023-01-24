Донецк, 23 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Российские войска 23 января освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР) населённые пункты Двуречье и Краснопольевку. Об этом 23 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Минобороны России Линия фронта на Донбассе. Россия. 22.01.2023

«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что страны альянса должны оказывать всевозможную поддержку Украине для того, чтобы она могла сесть за стол переговоров с наилучшей позицией силы.