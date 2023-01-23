Брюссель, 23 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что страны альянса должны оказывать всевозможную поддержку Украине для того, чтобы она могла сесть за стол переговоров с наилучшей позицией силы.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ЕС не является стороной переговоров. Тот, кто будет вести переговоры, — это Украина. Мы должны поддержать Украину, чтобы она села за стол переговоров с наилучшей возможной позицией силы», — заявил Боррель в интервью газете ABC 23 января.

Также политик отметил необходимость и важность поставок Киеву танков западного производства.

Ранее Боррель перед встречей глав министерств иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе сообщил о выделении Украине нового пакета финансовой помощи из Европейского фонда мира.