Москва, 23 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Сейчас не тот момент, когда возможно обсуждать с Вашингтоном Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщил 23 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Гавриил Григоров/ТАСС Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

По поводу даты переговоров консультативной комиссии России и США по договору СНВ-3 замглавы МИД РФ сказал, что пока никаких решений нет.

Сергей Рябков «Обстановка не располагает сейчас к назначению новой даты, в том числе с учётом вот этого эскалационного тренда и в действиях, и в риторике со стороны США».

Российский дипломат отменил, что Вашингтон добивается «некоего срыва» со стороны России, действует провокационно. В таком контексте американцам не стоит думать, что они «получат бизнес, как всегда».

Напомним, российско-американская двусторонняя консультативная комиссия, которая должна содействовать осуществлению целей и положений СНВ-3, созывается на нерегулярной основе по запросу любой из сторон.