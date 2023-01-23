Лос-Анджелес, США, 23 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Предполагаемый преступник, который открыл стрельбу в городе Монтерей-Парке в американском штате Калифорния, планировал устроить ещё одно нападение на танцевальную студию. Об этом 23 января сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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По его словам, примерно через 20 минут после первого нападения в Монтерей-Парке вооружённый мужчина зашёл в другой танцевальный зал в соседнем городе Альхамбра, был обезоружен находившимися внутри людьми, а затем скрылся.

Как указал шериф, возможно, Ху Кан Тран, подозреваемый в убийстве десяти человек, намеревался убить ещё несколько человек в танцевальной студии Lai Lai.

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Белый грузовой фургон, на котором скрылся предполагаемый преступник, был позднее найден в городе Торрансе. Внутри фургона было обнаружено тело стрелявшего.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек погибли, ещё девять получили ранения в результате стрельбы в Монтерей-Парке неподалёку от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Стрельба произошла на Гарви-авеню, когда люди в этом районе праздновали китайский Новый год. По словам свидетелей, сначала они приняли выстрелы за фейерверк.

В массовом убийстве подозревается 72-летний Ху Кан Тран. Расследование продолжается, устанавливаются мотивы преступления.