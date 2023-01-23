Лондон, 23 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Антироссийские заявления бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона на тему «поражения» российского президента Владимира Путина угрожают втягиванием Британии в горячий конфликт с РФ, отмечают читатели Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Многим из читателей издания весьма не понравилось сделанное в ходе визита на Украину заявление Джонсона, который на встрече с Владимиром Зеленским сказал: чем раньше Путин потерпит неудачу, тем лучше будет как для Киева, так и для всего мира.

Одни читатели отметили, что Джонсон занимается подрывом доверия к правительству Британии, и сочли это неадекватным со стороны британского политика.

Другие предложили Джонсону «остаться на Украине», ибо он бесполезен в своей стране, и прекратить подобные высказывания, ведь ими он буквально втягивает Британию в конфликт с Россией».

Также существует мнение, что Зеленский, не будь подобных заявления из Лондона, уже решился бы на переговоры с Москвой. В итоге ответственность за «кровавую бойню» должен нести Джонсон, отмечают читатели.