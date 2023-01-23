Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС Долорес Кондрашова

«С ней было уютно даже молчать… Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство! Создала империю красоты в нашей стране» — написала Оксана Пушкина.

Уточняется, что Долорес Кондрашова скончалась в одной из московский клиник.

«Одна на миллион! Четверть века нас связывала крепкая дружба!» — добавила телеведущая.

Долорес Кондрашова делала прически первым леди, выпускала профессиональный журнал «Долорес», открыла первую в стране академию парикмахерского искусства в 1997 году. Указом президента России Владимира Путина удостоена звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».