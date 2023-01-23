Москва, 23 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин скончался 23 января в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Цитата из видео «Негаснущие звёзды». Валерий Урин. Канал Владимир Хлудов. 2016г

«Сегодня в возрасте 88 лет скончался Валерий Урин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего», — говорится в сообщении.

Помимо «Динамо», Валерий Урин также выступал за рижскую «Даугаву», запорожский «Металлург» и салаватский «Химик». За национальную сборную СССР нападающий провел два матча.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Джанлука Виалли, выступавший за «Челси» и «Ювентус», скончался 6 января в возрасте 58 лет.