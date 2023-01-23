Херсон, 23 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Удар по позиции 124-й бригады теробороны киевского режима в районе Белозерки в Херсоне был нанесён российской артиллерией. Об этом 23 января рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка [был нанесён удар] артиллерийским огнем по позиции 124-й бригады теробороны ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что в результате этого 11 киевских боевиков были уничтожены и ещё семь — получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее младший сержант Сергей Еськов рассказал, что российские войска продвигаются в рамках спецоперации по всей линии фронта.