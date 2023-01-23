Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Авторынок Петербурга в конце 2022 года сократился на 36% в связи с окончанием государственных программ поддержки авторынка, сообщили 23 января в ассоциации «Автомобильные дилеры России». Основными драйверами авторынка в минувшем году стали отечественная LADA и китайские иномарки.

Ae96.ru Авторынок

В декабре 2022 года LADA нарастила свою долю в общем объеме продаж новых автомобилей в дилерских центрах Петербурга на 12%. На 4–8% увеличили свою долю китайские бренды Chery, Haval, Exeed, Geely. Наибольшее падение доли в общем объеме рынка в конце 2022 года произошло у Renault — минус 10%. В пределах 2–4% упала доля у Hyundai, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda и коммерческих автомобилей Ford.

При этом госпрограммы по поддержке авторынка уже перезапущены в 2023 году, поэтому специалисты отрасли с оптимизмом смотрят на перспективы наступившего года.

«Результат января, несмотря на длинные выходные, может превзойти декабрьский — госпрограммы стартовали в середине месяца, и мы уже видим положительную динамику продаж», — отметил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Как сообщало ИА REGNUM, в петербургских автосалонах покупателям предлагают автомобили иностранных брендов, в том числе машины 2023 года выпуска, поставленные в Россию по схемам «параллельного импорта».