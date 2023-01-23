Москва, 23 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на дополнительную защиту некоммерческих организаций (НКО) от кибератак, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с сенатором Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Если закон будет принят, то НКО смогут бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на государственных защищенных серверах и получить доступ к «Госвебу» Минцифры — бесплатному конструктору сайтов.

Принятие закона позволит социальным НКО бесплатно усилить защиту своих веб-ресурсов, отметил Турчак.

«Информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться органами государственной власти, органами публичной власти федеральной территории и органами местного самоуправления путем оказания и (или) содействия в оказании услуг по предоставлению вычислительных мощностей для функционирования информационной системы социально ориентированной некоммерческой организации», — говорится в документе.

Таким образом, предлагается предоставить различным органам власти возможность оказывать СО НКО услуги по предоставлению вычислительных мощностей на серверах (например, с использованием правительственной государственной единой облачной платформы) для размещения крупных информационных ресурсов СО НКО на защищенной телекоммуникационной инфраструктуре.

Ранее Минцифры предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки персональных данных в диапазоне от 5 млн до 500 млн рублей. Предполагается и уголовная ответственность за это преступление — до 10 лет лишения свободы.