Донецк, 23 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, являющийся теперь руководителем группы военных советников «Царские волки», оказывающей военно-техническую поддержку добровольческим батальонам ДНР, заявил о перехвате в качестве трофея абонентских терминалов спутниковой связи Starlink частной американской компании SpaceX Илона Маска. Речь, по его словам, идет о системах космической связи, которыми пользуются ВСУ (Вооруженные силы Украины) и которые принесли уже много вреда российским бойцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

На днях российские военные сбили украинский беспилотник, который был оснащён терминалом Starlink для передачи данных через систему космической связи.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, развёртывание на орбите спутников Starlink — одна из попыток той самой милитаризации космоса, по поводу которой российская сторона не раз высказывала беспокойство и неодобрение: 12 тысяч спутников связи могут однажды обернуться 48 тысячами радаров.

В марте 2022 года Дмитрий Рогозин назвал основателя SpaceX Илона Маска «мурлом», выбравшим сторону в конфликте России и Украины:

«Вот началось столкновение России с Западом, когда Россия реализует свои высшие национальные интересы на территории Украины, которая фактически Западом использовалась в качестве плацдарма для нападения на нас и наших граждан… и тут же объявился Маск со своим оборудованием…»

Tim Reckmann Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой»

Также в интервью РИА Новости Рогозин рассказал о вероятной причастности Запада к покушению на него в конце 2022 года, отметив, что обстрел гостиницы в Донецке, где находились военно-технические советники спецгруппы «Царские волки», стал результатом оперативно-диверсионной работы не только украинской агентуры, но и, вероятно, западных спецслужб.

Напомним, 21 декабря 2022 года гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников «Царские волки», попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком от гаубицы CAESAR и получил контузию, погибли два офицера спецотряда (Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов), ещё четверо получили тяжёлые ранения.

Валентин Спринчак/ТАСС В ресторане «Шеш-Беш» в Ленинском районе после обстрела ВСУ. По сообщениям депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, при обстреле один человек погиб, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован

По словам, Рогозина, спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение. После операции фрагмент осколка, застрявшего в одном из шейных позвонков в миллиметре от спинного мозга, Рогозин направил послу Франции в России.

«Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальных для выстрелов расстоянии и позиции», — сказал Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что конфликт на Украине полностью переворачивает представление о том, как следует действовать против высокотехнологичного противника. В ноябре 2021 года «Царские волки» совместно с бойцами 1-го Армейского корпуса ДНР завершили с положительным результатом испытания «умного прицела» для минометов. Новую технологию предлагают распространить по всей линии фронта.

В ближайшие месяцы в зону спецоперации на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, пообещал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты её цели. Одним из достижений последних дней стал захват бойцами Донецкой Народной Республики абонентских терминалов системы спутниковой связи Starlink. На подконтрольной Киеву территории задействовано около 30 тысяч терминалов системы Starlink.

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